Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов впервые с 17 января

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС утром в среду превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов соответственно впервые с 17 января на фоне ослабления геополитической напряженности и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок.

К 10:32 индекс МосБиржи составил 3602,85 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1516,66 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.

Доллар США просел до 74,8 руб./$1 (-0,21 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Яндекса" (+5,5%), расписки TCS Group (+5%), OZON (+4,7%), бумаги "ММК" (+3,9%), АФК "Система" (+3,8%), "Северстали" (+2,7%), Сбербанка (+2,6%), ВТБ (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:32 по московскому времени составил 34,38 млрд рублей (из них 13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,57 млрд рублей на акции "Яндекса").