Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов впервые с 17 января

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС утром в среду превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов соответственно впервые с 17 января на фоне ослабления геополитической напряженности и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок.

К 10:32 индекс МосБиржи составил 3602,85 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1516,66 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.

Доллар США просел до 74,8 руб./$1 (-0,21 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Яндекса" (+5,5%), расписки TCS Group (+5%), OZON (+4,7%), бумаги "ММК" (+3,9%), АФК "Система" (+3,8%), "Северстали" (+2,7%), Сбербанка (+2,6%), ВТБ (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:32 по московскому времени составил 34,38 млрд рублей (из них 13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,57 млрд рублей на акции "Яндекса").

МосБиржа РТС

Новости
Пандемия коронавируса

В РЖД число заболевших COVID-19 сотрудников вдвое превысило резерв

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

Борис Добродеев возглавил USM Telecom

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитического "затишья"

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

Суд снизил срок бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" по делу о растрате

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });