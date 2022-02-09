Nokian Tyres увеличила годовую чистую прибыль в 2,4 раза

Концерн рассматривает варианты расширения производства в России

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году финский шинный концерн Nokian Tyres увеличил чистую прибыль в 2,4 раза в годвоом измерении, до 206,2 млн евро, говорится в отчете компании.

Годовые чистые продажи Nokian Tyres составили 1,714 млрд рублей, что на 30,5% больше, чем годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль концерна в 2021 году составила 324,8 млн евро против 190,2 млн евро годом ранее (рост на 71%).

Nokian Tyres на заводе во Всеволожске (Ленинградская область) в 2021 году ввела в эксплуатацию автоматизированный склад готовой продукции площадью 17 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 36 млн евро. В результате этого создан единый складской комплекс мощностью порядка 1,6 млн шин в год. В настоящее время каждая третья шина отгружается с автоматизированного склада.

В среднесрочной перспективе компания рассчитывает довести объем чистых продаж до 2 млрд евро (рост на 16,7% к уровню 2021 года).

"Ожидается, что в 2022 году чистые продажи Nokian Tyres в сопоставимых валютах значительно вырастут, операционная прибыль сегментов увеличится", - отмечается в сообщении.

В компании считают, что мировой спрос на автомобили и шины будет расти, хотя пандемия COVID-19 продолжает вызывать неопределенность. Между тем неуверенность в будущем компания также объясняет текущей геополитической ситуацией.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Nokian Tyres в 2020 году сократилась в 4,7 раза по сравнению с 2019 годом - до 86 млн евро с 399,9 млн евро. Чистые продажи составили 1 млрд 313,8 млн евро (снижение на 17,1%). Сокращение показателей в компании объясняли распространением коронавирусной инфекции, мерами по снижению чрезмерно высоких остатков на складах дистрибьюторов в России, мягкой зимой 2019/2020 годов на всех основных рынках концерна.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем работают 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. Концерн рассматривает варианты расширения производства на территории России в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам гендиректор "Nokian Tyers Россия" Андрей Пантюхов.

"В перспективе от двух-трех лет и далее понятно, что на повестке дня стоит расширение производственных мощностей (действующего завода в Ленобласти - ИФ) либо строительство нового завода. Прямо сейчас компания находится на активном этапе рассмотрения возможностей и принятия решения. Пока конкретных решений не принято", - сказал Пантюхов.

Пока приоритетом компании является увеличение производства в Финляндии и США. Так, на двух своих финских предприятиях в текущем году компания планирует увеличить число рабочих смен и ввести семидневный режим труда.

Кроме того, новое предприятие концерна в США продолжит постепенно расширяться, до локализации производства шин для американского рынка. В результате завод концерна в Ленобласти сможет использовать часть освободившихся производственных мощностей для удовлетворении спроса российских клиентов.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.