ВС РФ предлагает наделить арбитражных управляющих новыми полномочиями

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ вновь предлагает наделить арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов к должнику и вносить их в реестр.

"Наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности", - говорится в презентации к докладу главы ВС РФ Вячеслава Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Сейчас формирование реестра требований кредиторов в банкротстве является компетенцией судов. Арбитражный управляющий или реестродержатель вносят информацию о задолженности в реестр или исключают эти данные только на основании вступивших в силу судебных решений.

Еще в 2018 году ВС РФ внес в Госдуму законопроект, наделяющий арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов к должнику и вносить их в реестр. Однако проект был принят лишь в первом чтении, и с лета 2020 года к документу Госдума не возвращалась.

Кроме того, ВС РФ предлагает "создать электронную систему учета требований кредиторов". В презентации не приводятся подробности этой инициативы.

Ранее Минэкономразвития в одном из своих законопроектов предлагало ввести порядок, согласно которому арбитражный управляющий будет вести учет требований кредиторов в электронной форме и размещать соответствующую информацию в открытом доступе на сайте арбитражного суда, а также обязан актуализировать ее. Однако в итоговый вариант законопроекта о реформе института банкротства в России, который был внесен в Госдуму, это предложение не вошло.

Сейчас реестр требований нигде не публикуется. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс") размещаются только уведомления о получении требований кредиторов, сведения о включении требований в реестр отсутствуют.