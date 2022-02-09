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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе вырос в 2,3 раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе 2022 года, по предварительной оценке, увеличилось в 2,3 раза, до $19 млрд, по сравнению с январем 2021 года, когда оно составило $8,1 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика текущего счета платежного баланса определялась существенным расширением положительного сальдо торгового баланса в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта. Рекордное значение положительного сальдо торгового баланса было незначительно нивелировано увеличением совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе 2022 года увеличилось в 2,4 раза, до $21,4 млрд по сравнению с $9,0 млрд в январе прошлого года.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2022 года, по предварительной оценке, составил $12,8 млрд, что на 42% больше, чем в январе 2021 года ($9,0 млрд).

В комментарии ЦБ отмечается, что положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами.

Согласно опубликованному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год при среднегодовой цене нефти $65 за баррель прогнозировался профицит текущего счета в размере $111 млрд, внешнеторговый профицит - $205 млрд (при экспорте $511 млрд и импорте $307 млрд), отток капитала - $65 млрд. В пятницу, 11 февраля, будет опубликован обновленный прогноз.

В 2021 году, по предварительной оценке, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ увеличилось по сравнению с 2020 годом в 3,3 раза, до рекордных $120,3 млрд, профицит внешней торговли - в 2 раза, до $185,9 млрд, чистый отток капитала - в 1,4 раза, до $72 млрд.

ЦБ РФ

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