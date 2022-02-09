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Акции "ФосАгро" выросли на 5,7% на новостях о дивидендах

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Акции "ФосАгро" выросли в ходе торгов на Московской бирже в среду на 5,7% (до 5885 рублей за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 390 рублей на акцию (130 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на конец 2021 года, сообщила компания.

Рекомендация дана по итогам обсуждения финансовых результатов компании за прошлый год, которые будут опубликованы 10 февраля.

Общая сумма выплат составит 50,5 млрд рублей.

Рекомендация оказалась существенно выше ожиданий аналитиков, чьи прогнозы находились в диапазоне от 172,6 до 274 рублей на акцию.

ФосАгро

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