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Авиакомпании РФ в январе увеличили пассажиропоток на 47% год к году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в январе 2022 года увеличили пассажиропоток на 47% относительно января 2021 года, до более 8 млн человек, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"По январю мы наблюдаем увеличение количества перевезенных пассажиров на 46,5% по сравнению с январем прошлого года (до более 8 млн человек - ИФ). Пассажирооборот вырос более чем на 68% (до 18,8 млрд пассажиро-километров - ИФ)", - сказал Нерадько журналистам в кулуарах NAIS-2022.

Средний по отрасли процент занятости кресел, по его словам, вырос на 2,5 процентного пункта, до 78,6%.

"Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полетам и хочет дальше продолжать летать. А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный. Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают", - добавил Нерадько.

По данным Росавиации, в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров: это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019-м. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 87,5 млн человек (+56%, +20%), на международных - 23,5 млн человек (+80%, -57%).

Росавиация

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