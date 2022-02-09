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Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

К допандемийному году сокращение составило 4,4%

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Оборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам 2021 года увеличился на 23,5% по сравнению с показателем за 2020 год, до 1 трлн 876,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

В декабре рост ресторанного рынка ускорился до 17,4% с 10,6% в ноябре (его объем составил 185 млрд рублей).

В IV квартале оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 13,7%, до 519 млрд рублей.

В течение года самую высокую динамику ресторанный рынок показал в апреле и мае на фоне низкой базы: в эти месяцы оборот предприятий общепита вырос в 2,2 раза (в 2020 году в апреле и мае отрасль продемонстрировала самое глубокое падение на фоне ограничений из-за COVID-19 - на 54,5% и на 55,1% соответственно). В июне ресторанный рынок вырос на 76,1% (в июне 2020 года снижение составляло 46,2%), затем, по мере дальнейшего сглаживания эффекта низкой базы, рост замедлялся: в июле - до 31,8%, в августе - до 18,9%, в сентябре - до 14,2%, в октябре - до 12,8%, в ноябре - до 10,6%.

В 2020 году оборот ресторанов, кафе и баров в России упал на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей).

Несмотря на значительный рост к 2020 году, ресторанный рынок в 2021 году не смог восстановиться до уровня "допандемийного" 2019 года: по сравнению с 2019 годом оборот предприятий общепита в прошлом году сократился на 4,4% (в сопоставимых ценах).

Росстат

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