Безработица в РФ в декабре четвёртый месяц подряд оставалась на уровне 4,3%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре 2021 года и удерживающемся уже на протяжении четырех месяцев, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за период наблюдений показателя с 1991 года, зафиксированному в августе 2019 года.

Общая численность безработных в России в декабре 2021 года составила 3 млн 220 тыс. человек, что на 15 тыс. меньше показателя ноября.

Как сообщалось, в январе 2021 года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%, в сентябре, октябре и ноябре - по 4,3%.

Снижение безработицы в мае, в летние месяцы, а также в сентябре до минимальных значений за год традиционно и объясняется в первую очередь сезонными сельхозработами. Между тем в 2020 году на фоне целого ряда ограничительных мер, вводившихся для предотвращения быстрого распространения коронавируса, безработица в РФ достигла в августе пика в 6,4%, это был максимум с марта 2012 года.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно было добиться снижения безработицы до докризисного уровня (4,7%).