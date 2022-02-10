Цена Brent стабилизировалась у $91,55 за баррель после роста накануне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть практически не меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени в четверг составляет $91,55 за баррель, что соответствует котировкам на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,77 (0,9%).

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,73 за баррель, что на $0,07 (0,08%) выше итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,30 (0,3%), до $90,58 за баррель.

Резервы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76 млн баррелей, показали данные Минэнерго накануне. Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей, дистиллятов - на 930 тыс. баррелей.

Между тем объёмы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

Отчет Минэнерго указывает на то, что производство и переработка нефти в Соединенных Штатах не пострадали от аномальных холодов, ударивших по Техасу и Среднему Западу, сказал старший аналитик DTN Трой Винсенс в интервью MarketWatch. А сокращение запасов вызвано главным образом снижением нетто-импорта более чем на 1,4 млн баррелей в сутки, добавил он.