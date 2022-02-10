Twitter объявила buyback на $4 млрд

Чистая прибыль компании в IV квартале сократилась на 18,2%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18,2%; Twitter также объявила о новой программе buyback на 4 млрд долларов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $181,694 млн, или $21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $222,116 млн, или 27 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль опустилась до 33 центов с 38 центов.

При этом выручка увеличилась на 21,6% и превысила $1,567 млрд против $1,289 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 23%. В том числе доходы от рекламы выросли на 22% и достигли $1,41 млрд.

Выручка оказалась хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $1,58 млрд, в то время как скорректированная прибыль совпала с ожиданиями.

Twitter объявила также о новой программе выкупа собственных акций объемом $4 млрд.

Планируется, что бумаги на сумму $2 млрд будут выкуплены в рамках ускоренной процедуры, а оставшаяся часть будет выкупаться на рынке постепенно. Новая программа buyback заменит прежнюю, объявленную в марте 2020 года, объемом $2 млрд, из которой остались неиспользованными около $819 млн.

Расходы Twitter в прошлом квартале повысились на 35% - до $1,4 млрд, что обусловлено расширением штата, повышением инфраструктурных и маркетинговых затрат.

Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей" достигло 217 млн человек по сравнению со 192 млн в четвертом квартале 2020 года. Относительно третьего квартала показатель вырос на 6 млн, тогда как эксперты предполагали рост на 8 млн человек.

Между тем количество пользователей в США в октябре-декабре увеличилось до 38 млн с 37 млн как в предыдущем квартале, так и годом ранее.

Выручка Twitter в США в минувшем квартале поднялась на 21% и достигла $885 млн, в остальном мире - на 23%, до $683 млн.

В первом квартале Twitter ожидает выручку в диапазоне от $1,17 млрд до $1,27 млрд и операционный убыток $175-225 млн. Аналитики прогнозируют в среднем $1,26 млрд и $23 млн соответственно.

Котировки акций Twitter на предварительных торгах в четверг растут на 3,4%. За последние три месяца капитализация компании упала на 27,7%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 1,3%.