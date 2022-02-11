Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 405 962 542+2 703 017

"Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа на 3,1%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа по сравнению с 2020-м на 3,1% - до 64,75 млрд кубометров, сообщила компания.

Среднесуточная добыча газа в 2021 г. достигла 177,4 млн куб. м в сутки.

По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 гг.) рост среднесуточной добычи газа составил 15,9% год к году. Положительная динамика обусловлена наращиванием добычи природного газа на проекте "Роспан", увеличением реализации газа, добываемого на месторождении Зохр (Египет), а также увеличением добычи газа "Сибнефтегазом".

Производство газа в 4 квартале 2021 г. составило 16,94 млрд куб. м, среднесуточная добыча достигла 184,1 млн куб. м.

Роснефть

Новости

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Цена на нефть Brent ускорила подъем и достигла $92,42 за баррель

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });