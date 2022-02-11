"Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа на 3,1%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа по сравнению с 2020-м на 3,1% - до 64,75 млрд кубометров, сообщила компания.

Среднесуточная добыча газа в 2021 г. достигла 177,4 млн куб. м в сутки.

По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 гг.) рост среднесуточной добычи газа составил 15,9% год к году. Положительная динамика обусловлена наращиванием добычи природного газа на проекте "Роспан", увеличением реализации газа, добываемого на месторождении Зохр (Египет), а также увеличением добычи газа "Сибнефтегазом".

Производство газа в 4 квартале 2021 г. составило 16,94 млрд куб. м, среднесуточная добыча достигла 184,1 млн куб. м.