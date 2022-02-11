Добыча "Роснефти" на Лодочном месторождении составила 31 тыс. б/с

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Добыча "Роснефти" на Лодочном месторождении (входит в состав Ванкорского кластера) в рамках опытно-промышленной разработки (ОПР) за 2021 год составила 31,1 тысячи баррелей в сутки, сообщила компания.

"На Лодочном месторождении введены в эксплуатацию 33 новые скважины и 2 новые кустовые площадки, продолжается эксплуатационное бурение и инженерная подготовка объектов, строительство установки подготовки нефти. В ходе геологоразведочных работ на месторождении было доказано нефтенасыщение пласта нижнехетской свиты и обосновано его включение в основные объекты разработки. На разведочной скважине получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 225 кубометров в сутки, что существенно выше среднего показателя новых скважин в России. В рамках опытно-промышленной разработки добыча на месторождении за 2021 год составила 31,1 тысячи баррелей в сутки, что на 95% выше год к году", - говорится в пресс-релизе.

На проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края по итогам года выполнено 500 кв. км сейсморазведочных работ 3Д, со 100% успешностью завершено строительство трёх поисково-разведочных скважин, продолжается строительство еще восьми поисково-разведочных скважин на Западно-Иркинском, Иркинском, Песчаном лицензионных участках, также на Ванкорском кластере. Ведутся полевые сейсморазведочные работы на участках Пайяхского кластера в рамках зимнего сезона 2021-2022 годов.

На Северо-Комсомольском месторождении продолжается строительство основной и вспомогательной инфраструктуры - в том числе для подготовки и транспортировки нефти и газа - объектов энергетики, а также бурение эксплуатационных скважин.

"Выполняются работы по монтажу нулевого цикла и основного оборудования крупных площадочных объектов. Проложено более 40 км межпромысловых нефте- и газопроводов, выполнены работы по подводному переходу через реку. В рамках опытно-промышленной разработки добыча на месторождении за 2021 год составила 11,3 тысячи баррелей в сутки, что на 2,5% выше год к году", - сообщается в пресс-релизе.

Работы по подготовке к запуску второго пускового комплекса проекта "Роспан" находятся на финальной стадии. На Харампурском месторождении завершены сварка и изоляция стыков линейной части газопровода, гидроиспытания абсорберов на блоке осушки газа установки комплексной подготовки газа, запущен тепло-энергетический блок. Завершаются разработка траншеи и укладка трубопровода. Строительная готовность установки комплексной подготовки газа составляет 79%, газопровода внешнего транспорта - более 88%. Запуск проекта ожидается в плановые сроки в 2022 году.