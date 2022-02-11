"Роснефть" в 2021 г. продала активы в РФ с добычей 17 млн т нефти и 6 млрд куб. м газа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти выбывших в 2021 году активов "Роснефти" составляет 107,6 млн баррелей (14,5 млн тонн), газа – 6 млрд куб. метров, говорится в отчете компании по МСФО.

В частности, речь идет о "Варьеганнефтегазе", "РН-Северная нефть", "Сахалинморнефтегазе", отдельных активах "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти" и "Няганьнефтегаза".

Кроме того, в прошлом году "Роснефть" продала 50% "Томскнефти", на которые приходилось 2,6 млн тонн добычи в доле компании.

Все эти активы были проданы "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), принадлежащей экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову.

Как сообщалось, на стыке 2020 и 2021 годов "Роснефть" приняла решение о сокращении доли "хвостовых" активов. За полтора года компания была намерена продать в основном российским покупателям эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год. Это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление, поясняла компания аналитикам свои планы. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания была намерена заместить активы более качественными. За счет продажи более 200 лицензионных участков "Роснефть" рассчитывала сократить капитальные и операционные вложения на $30 млрд на горизонте до 2040 года.