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"Роснефть" подтвердила прогноз по капзатратам в 1,2 трлн руб. на 2022 год

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" подтвердила прогноз по капитальным затратам на 1,2 трлн рублей ($16,2 млрд) на 2022 год, сообщает "ВТБ Капитал" по итогам встреч инвесторов с представителями компании в рамках форума "Россия зовет!".

При этом рост в годовом исчислении связан с расширением инвестиций проекта Vostok Oil, увеличением добычи газа и началом значительной модернизации НПЗ, говорят аналитики. В целом, компания отметила, что капитальные затраты на переработку, скорее всего, останутся повышенными в 2022-24 годах по сравнению с предыдущими годами благодаря механизму инвестиционной составляющей, предоставленному правительством.

Роснефть ВТБ Капитал

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