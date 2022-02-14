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"Роснефть" продает 85 тысяч т нефти "Смесь КТК" с отгрузкой в марте

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" объявила тендер на продажу нефти марки "Смесь КТК" на условиях FOB Новороссийск - терминал КТК-Р Южная Озереевка с отгрузкой 27-28 марта 2022 года.

Как говорится в материалах компании, на продажу выставлено 85 тысяч тонн сырья. Перевозчиком выступает Shell International Trading and Shipping Company Limited. Заявки от претендентов принимаются до 16 февраля, итоги планируется подвести до 22 февраля.

Помимо этого, "Роснефть" продает до 650 тысяч тонн судового маловязкого топлива (СМТ вид III) производства уфимской группы заводов. Базисы поставки FOB любой порт черного моря, FOB любой порт Балтийского моря, FOB Мурманск, СРТ любой порт или любая граница. Поставка планируется с марта по август 2022 года.

Претенденты могут отправить своя предложения до 17 февраля, а до 10 марта будут подведены итоги.

Роснефть

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