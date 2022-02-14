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Нерезиденты в период волатильности в январе купили валюту на 164 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Нерезиденты и дочерние иностранные организации за неполные две недели января 2022 года (с 13 по 25 января, пока шли переговоры о безопасности) купили валюту на рынке на 164,3 млрд рублей, следует из данных, представленных в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленным ЦБ РФ.

Это сопоставимо с объемом покупок валюты нерезидентами 20-28 февраля 2020 года (на фоне развития ситуации с коронавирусом - 164,5 млрд рублей) и меньше покупок 2-19 марта 2020 года (на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и нефтяного шока - 314,3 млрд рублей).

Для сравнения: в период введения очередных санкций и ухудшения геополитической ситуации (6-12 апреля 2018 года) нерезиденты купили валюту на российском рынке на 153,5 млрд рублей, во время появления новых законопроектов о санкциях в отношении России и на фоне общего оттока капитала из развитых стран (7-17 августа 2018 года) объем покупок валюты иностранными участниками составлял 99,4 млрд рублей.

ЦБ подчеркивает, что значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами в январе текущего года способствовали росту волатильности курса рубля к доллару США. Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке, говорится в обзоре. При этом, по данным ЦБ, в январе иностранные инвесторы существенно снизили интерес к реализации операций carry trade, их длинная нетто-позиция в рублях сократилась на $5,7 млрд.

Банк России вновь отмечает нетипичное поведение физлиц на валютном рынке в январе 2022 года, что, по мнению регулятора, способствовало ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке продажи валюты физлицами составили 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) - 26,6 млрд рублей.

"Поддержку валютному рынку оказала временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января. Введение прочих мер поддержки финансовой стабильности не понадобилось", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ

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