Фондовые индексы США закрылись снижением

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением.

В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может поднять их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

"Перспективы в отношении мирового рынка акций, на наш взгляд, остаются слабыми, рынки находятся под давлением не только из-за роста доходности облигаций в мире и вероятности повышения ставок, но и из-за геополитической напряженности", - заявил технический аналитик Credit Suisse Дэвид Снеддон, которого цитирует CNBC.

Кроме того, трейдеры продолжили следить за продолжающимся сезоном отчетности в США.

Акции 3M Co. подешевели на 0,96%. Американская компания, выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, планирует увеличить выручку по итогам 2022 года на 1-4%. Также компания объявила о намерении выделить $1 млрд в течение 20 лет для достижения "углеродной нейтральности", улучшения качества воды, а также сокращения использования пластика.

Котировки акций Marriott International Inc. выросли на 0,85%. Исполнительный председатель совета директоров оператора крупнейшей в мире гостиничной сети Джон Уиллард Марриот-младший принял решение уйти в отставку в мае. Он не будет переизбираться в совет директоров на предстоящем ежегодном заседании акционеров.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. опустились на 0,93%. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию по бумагам банка до "держать" с "продавать" на фоне ожидаемых последствий роста процентных ставок в США и расходов банка в 2022 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 171,89 пункта (0,49%) и составил 34566,17 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,97 пункта (0,38%) - до 4401,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24 пункта (0%) и составил 13790,92 пункта.