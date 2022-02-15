Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,1% на фоне локального геополитического затишья

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным коррекционным повышением цен blue chips, отыгрывая локальное геополитического затишье вокруг России; при этом рост сдерживается в целом негативной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе развернувшимися вниз ценами на нефть.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 3520,06 пункта (+1,11%), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,6%.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+2,4%), акции АФК "Система" (+2,6%), "Яндекса" (+2,3%), "Татнефти" (+2,2%), "ММК" (+2,2%), Сбербанка (+1,9%, "префы" выросли в цене на 2%), "Северстали" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "Полюса" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Русала" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), расписки OZON (+1,5%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76,53 руб./$1 (-0,23 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 15 февраля, является следствием, прежде всего, локального геополитического затишья вокруг России после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности. При этом сдерживающие влияние на инвесторов оказывает в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе развернувшиеся вниз в рамках коррекции цены на нефть.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Президент РФ поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции. Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может повысить их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном негативную динамику. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,47%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,31%, южнокорейский Kospi - на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, и лишь китайский CSI 300 растет на 0,93%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,13% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 15 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник умеренно снижаются после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,87 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $94,8 за баррель, снизившись на 0,69% по отношению к закрытию 14 февраля.