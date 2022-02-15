ЦБ третий год фиксирует снижение доли иностранного капитала в российских банках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Размер участия иностранного капитала в совокупных уставных капиталах кредитных и страховых организаций России, имеющих лицензию, снижается третий год подряд, сообщила пресс-служба Банка России.

Доля иностранного капитала в банках на 1 января 2022 года составила 10,73%, на 1 января 2021 года - 10,96%, на аналогичную дату 2020 года - 11,79%.

Размер участия иностранного капитала в страховых организациях на 1 января 2022 года равнялся 10,01%, на аналогичную дату 2021 года - 10,4%, на 1 января 2020 года - 10,83%.

Иностранные инвестиции в кредитные организации составили 309,6 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 2,9 трлн рублей.

Иностранные инвестиции в страховые организации составили 23,5 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 235,1 млрд рублей, отмечает ЦБ.