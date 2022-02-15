Москва выделит грант на 251 млн рублей Дворцу гимнастики в Лужниках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Москвы решила выделить грант на 251 млн рублей для поддержки деятельности Дворца гимнастики в Лужниках. Такой постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщила его пресс-служба.

Выделенные деньги пойдут на обеспечение тренировочного процесса.

В залах Дворца гимнастики в Лужниках занимаются 1500 спортсменов.

Ежегодно здесь проходят соревнования всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту, фехтованию и другим. Летом 2022 года во Дворце должна пройти 44-я Всемирная шахматная Олимпиада.