ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и уже провели первые переводы в этой форме денег между гражданами, сообщила пресс-служба регулятора.

В тестировании уже участвует три банка. Ранее в эксперименте выразили желание принять участие 12 банков. Это были Ак Барс, Альфа-банк, ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк. Росбанк, Сбербанк. СКБ-банк, банк "Союз" и ТКБ банк. Кто именно уже подключился к проекту, не уточняется.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года, как говорила тогда первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Пилотирование операций, по ее словам, планировалось начать в январе 2022 года.

Сейчас в рамках эксперимента два из трех банков успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты банков не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.

Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.

ЦБ является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, заявили в пресс-службе регулятора.

На первом этапе эксперимента будет опробован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством, рассказали в ЦБ.

В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах, где не подключен интернет, организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

Скоробогатова через пресс-службу сказала, что тестирование разных сценариев и доработка платформы цифрового рубля будут продолжаться в течение 2022 года. Затем ЦБ рассчитывает предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами. По итогам эксперимента будет составлена дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.