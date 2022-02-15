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Поправки о праве платежных агентов принимать наличные от компаний прошли II чтение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предлагает разрешить банковским платежным агентам (Qiwi, "Робокасса") принимать наличные деньги от компаний и ИП для зачисления на их банковские счета.

Законопроект № 1119605-7 год назад внес в палату депутат Андрей Луговой.

Действующий закон о Национальной платежной системе позволяет банковским платежным агентам принимать наличные денежные средства только от физических лиц.

Законопроект Лугового предусматривает "расширение данной функции путем предоставления банковским платежным агентам (субагентам) права от имени кредитной организации осуществлять прием наличных денежных средств от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для зачисления на их счета".

Текущее законодательство, а также подзаконные акты ЦБ разрешают вносить выручку на счет организации через автоматическое приемное устройство, принадлежащее кредитной организации.

"Однако на сегодняшний день только крупнейшие кредитные организации с разветвленной сетью и инфраструктурой способны обеспечить расстановку и содержание таких устройств, - напоминает автор проекта в пояснительной записке. - При этом многие банки не имеют ресурсов на поддержание такой сети собственных автоматических приемных устройств, но имеют разветвленную сеть банковских платежных агентов (субагентов) с большим количеством банкоматов по всей территории РФ, в том числе в удаленных регионах. Использование оборудования банковских платежных агентов (субагентов) для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет в шаговой доступности, даже в случае отсутствия в регионе отделения того банка, в котором открыт счет".

Законопроект предусматривает также механизм заключения межбанковских соглашений, который позволит обеспечить доступ к инфраструктуре банкоматов банковских платежных агентов для организаций, являющихся клиентами любого банка.

По данным ЦБ на 1 февраля, в реестре банковских платежных агентов находится 57 компаний. Среди них - АО "Киви"; "Почта России"; "Пэй Эни Вэй", "Робокасса".

Деятельность по приему платежей с помощью платежных агентов регулируется федеральными законами с 2010 г.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума Робокасса Андрей Луговой Банк России Почта России

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