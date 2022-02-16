Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,4%

Лидируют бумаги финкомпаний

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии в среду продолжил рост большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок благодаря сокращению геополитической напряженности вокруг Украины и России; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 1,4%, при этом лидерами роста выступили акции финансовых компаний.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3650,69 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,6%.

Доллар стоит 75,29 руб./$1 (-0,02 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,6%), расписки TCS Group (+3,4%), OZON (+3,3%), бумаги Сбербанка (+2,8% и +2,3% "префы"), ВТБ (+2,1%), "Московской биржи" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), "РусГидро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), Polymetal (+0,5%).

Минобороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник о готовности России продолжать диалог с Западом.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности. США не считают Россию своим врагом, и у Вашингтона нет цели ее дестабилизировать, заявил Байден.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что Вашингтон не намерен каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, геополитика и общерыночные настроения вновь улучшились - появились сообщения о начале отвода подразделений Южного и Западного военных округов РФ по завершении плана поставленных задач в ходе учений. На внешних рынках покупки также преобладали. Локальная нисходящая коррекция цен на нефть не помешала рублевым активам перейти к укреплению.

Первая оценка ВВП Японии за IV квартал немного уступила прогнозу, квартальный показатель роста экономики еврозоны оказался на уровне ожиданий, индекс цен производителей PPI в США за январь превысил ожидаемый уровень, однако инвесторы предпочли данный факт не драматизировать. В среду важным для общего сантимента на рынках будет содержание протоколов последнего заседания ФРС. Также в среду выйдут январские данные по инфляции в Великобритании и розничным продажам в США. Индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 3550-3675 пунктов, считает Бахтин.

Американские фондовые индексы во вторник выросли на 1,2-2,5% на новостях об отводе российских войск от украинской границы. При этом упали цены на нефть, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные Минтруда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5% и второго - на 9,1%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема - до 12,2 пункта.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, японский Nikkei 225 - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), но умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефтяной рынок утром в среду продолжает сползать вниз после отката накануне благодаря снижению опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $93,14 за баррель (-0,2% и -3,3% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,05 за баррель (-0,02% и -3,6% во вторник).

Минобороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн б/с, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок из России могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.