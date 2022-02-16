Годовая прибыль Райффайзенбанка по МСФО выросла на 7,6%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,6% - до 41 млрд рублей против 38,1 млрд рублей прибыли годом ранее.

В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль банка выросла на 3,4% - до 10,4 млрд рублей, говорится в его отчете.

Рентабельность капитала (ROE) после налогообложения в 2021 году выросла до 23,4% с 21,7%.

Расходы на резервы в 2021 году составили 5,4 млрд рублей, что на 43,6% меньше, чем в 2020 году (9,6 млрд рублей). В четвертом квартале 2021 года расходы выросли на 24,9% - до 1,7 млрд рублей (1,4 млрд рублей за аналогичный период 2020 года).

Чистый процентный доход в 2021 году вырос на 3,5% - до 61 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 19,8% - до 21,7 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2021 году снизилась до 4,6% с 4,9% за 2020 год. В четвертом квартале 2021 этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года не изменился и составил 5,0%.

Операционные расходы в 2021 году выросли на 7,7% - до 37,6 млрд рублей. Соотношение расходов к доходам за год увеличилось до 41,6% с 39,5%.

Активы банка на 31 декабря 2021 года достигли 1,598 трлн рублей, увеличившись за год на 10,3%, за IV квартал - на 9,4%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2021 году вырос на 16,4% - до 990 млрд рублей. Кредиты крупному бизнесу увеличились на 17,3% - до 501 млрд рублей, среднему - на 30,1% - до 98 млрд рублей, малому и микробизнесу - на 20% - до 35 млрд рублей, розничным клиентам - на 11,6% - до 357 млрд рублей.

Доля обесцененных кредитов в 2021 году снизилась до 2,4% с 3,3%, доля резервов - до 2,1% с 2,6%.

Средства клиентов на 31 декабря 2021 года достигли 1,266 трлн рублей, увеличившись за год на 12,1%.

Соотношение кредитов и депозитов на конец 2021 года составило 76,5% по сравнению с 73,3% на конец 2020 года.

Собственный капитал на 31 декабря 2021 года составил 176 млрд рублей, увеличившись за год на 0,4% и снизившись за квартал на 0,8%.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".