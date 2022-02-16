Новак предупредил о последствиях искусственного отказа от традиционных энергоресурсов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии, при этом, несмотря на заявления руководства ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь остаются высокими, а это говорит о том, что спрос на них значительно превышает предложение, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в журнале "Энергетическая политика".

"По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии. То есть искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам", - считает он.

Причины нынешнего энергокризиса

Комментируя причины нынешнего энергетического кризиса, Новак отметил превышение спроса над предложением в силу восстановления экономики после пандемии, а также попытку ограничить финансирование проектов традиционных источников энергии.

По его словам, Европа, снижая добычу газа, в последние годы делала ставку на альтернативные источники энергии. Однако слабые ветра уменьшили выработку электроэнергии на ветровых станциях, а наступление осени ожидаемо снизило объемы генерации на солнечных электростанциях.

"В то же время ряд экспертов отмечает, что в Северной Атлантике скорость ветра снижается уже 40 лет и, что самое главное, эта тенденция продолжится. К 2100 году скорость ветра упадет на 10%. Таким образом, остаются неопределенными перспективы увеличения ветряной генерации", - заметил Новак.

Энергетический кризис в Европе, отметил он, привел к рекордно низкой заполненности газовых хранилищ.

"Переход Европы от долгосрочных контрактов на поставку газа, которые часто содержали оговорку "бери или плати", в сторону либерализации рынка и биржевой торговли начался с принятием в 2009 году так называемого третьего энергопакета. Требования этого закона обязали резервировать часть мощностей газотранспортной системы для независимых поставщиков, что создавало препятствия для "Газпрома" в исполнении и наращивании контрактных объемов", - добавил вице-премьер РФ.

Он отметил и роль спекулятивного фактора на бирже: после установки восходящего ценового тренда инвесторы массово открыли длинные позиции, а ожидая разворота рынка, другие инвесторы стали открывать короткие позиции, однако сохранившийся тренд вынудил их закрыться, что вызвало резкий скачок цены почти на 30% за сутки.

"Кроме того, ставка была сделана на американский СПГ как способ диверсифицировать импорт. Однако при повышенных ценах на газ в Китае американские производители СПГ переориентировали поставки на этот более премиальный рынок. В свою очередь энергетический кризис в Китае, который оказал существенное влияние на европейский рынок, первоначально был вызван недостатком угля", - говорится в статье.

По мнению Новака, в условиях дефицита газа ряд стран АТР, прежде всего, Китай, будет вынужден отложить отказ от угольной генерации.

Сильная засуха стала причиной энергокризиса в Латинской Америке, где доля гидроэнергетики занимает примерно половину в балансе.

"В январе текущего года энергетический кризис обострился в Ираке, где возник дефицит электричества из-за дефицита импортируемого из Ирана газа. В результате правительство страны намерено подписать несколько крупных контрактов для инвестирования в проекты по добыче газа на месторождениях самого Ирака", - сказал он.

Взлет цен на минеральные удобрения

Новак отметил, что рост цен на газ привел к резкому подорожанию минеральных удобрений для сельского хозяйства и остановке заводов по их производству - в целом в Европе остановлено порядка 40-50% мощностей по производству аммиака. "Цены на азотные удобрения в мире взлетели до максимумов с 2008 года, а спрос на российскую продукцию за рубежом вырос, что оказывает влияние на стоимость удобрений на российском внутреннем рынке, а соответственно, на конечной стоимости продукции", - сказал вице-премьер.

"В Китае промышленные потребители, в том числе производители керамики, стекла и цемента, могут повысить цены на свою продукцию на фоне высоких цен на газ. В Бразилии есть все предпосылки столкнуться с высокой стоимостью электроэнергии, а экономика таких стран, как Бангладеш и Пакистан, которые не могут позволить себе закупать газ по высоким ценам, может оказаться под беспрецедентным давлением", - считает он.

"По ожиданиям экспертов, ограничения на использование электричества в самых энергоемких отраслях, включая производство стали, алюминия и цемента, в ближайшие месяцы сохранятся. А значит, Китай продолжит активно скупать природный газ, что будет поддерживать уровень цен на него. Также, если китайские заводы столкнутся с дефицитом электроэнергии, мировые цены на сталь и алюминий могут существенно вырасти. Таким образом, ограничения на использование электроэнергии, полученной на основе угольной генерации, может негативно сказаться в целом на цепочках поставок товаров, а также привести к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на конечную продукцию", - резюмировал Новак.