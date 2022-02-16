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"Роснефть" начала плановый ремонт на Саратовском НПЗ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" на текущей неделе начала плановый ремонт на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

Как следует из сообщения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), "Роснефть" в связи с началом плановых ремонтных работ приостанавливает биржевые продажи на Саратовском НПЗ: бензином и мазутом с 16 февраля, дизельным топливом – с 18 февраля.

Сроки окончания ремонта не указываются.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, объем поставок нефти для переработки на "Саратовском НПЗ" по итогам 2021 года составил 6,5 млн тонн.

Роснефть Саратовский НПЗ

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