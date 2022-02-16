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Акции Ericsson упали после признания, что компания могла давать взятки ИГ в Ираке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Telefon AB L.M Ericsson падают в ходе торгов в среду после того, как компания сообщила, что могла перечислять средства террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке.

Акции компании падают на 14% в Стокгольме, депозитарные расписки на предварительных торгах в Нью-Йорке подешевели на 13%.

Внутренняя проверка, проведенная в 2019 году, выявила "серьезные нарушения комплаенса" в связи с операциями в Ираке, включая возможные коррупционные выплаты и ненадлежащее использование агентов по продажам и консультантов, говорится в сообщении Ericsson.

"Расследование также выявило платежи посредникам и использование альтернативных транспортных маршрутов в обход иракской таможни в период, когда некоторые маршруты контролировались террористическими организациями, включая ИГ", - отмечается в пресс-релизе.

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В 2019 году компания достигла досудебного соглашения с министерством юстиции США, в рамках которого Ericsson обязалась

выплатить $1 млрд в обмен на прекращение расследования возможных нарушений закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), сообщает MarketWatch.

В октябре Минюст США постановил, что компания нарушила условия соглашения, поскольку не предоставила определенные документы и фактические данные.

Ericsson Исламское государство

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