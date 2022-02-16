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NYSE подала заявки на регистрацию патентов на ПО для торговли NFT и криптовалютами

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) подала в Агентство по патентам и товарным знакам США заявки на регистрацию товарных знаков на загружаемое программное обеспечение для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT), а также виртуальными и цифровыми активами.

NYSE "не планирует в ближайшее время запускать торговлю криптовалютами или NFT", заявили в компании в ответ на запрос Market Watch.

NYSE регулярно изучает новые продукты и в соответствии с этим принимает меры для защиты своей интеллектуальной собственности, сообщили в компании.

NYSE

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