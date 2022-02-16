NYSE подала заявки на регистрацию патентов на ПО для торговли NFT и криптовалютами
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) подала в Агентство по патентам и товарным знакам США заявки на регистрацию товарных знаков на загружаемое программное обеспечение для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT), а также виртуальными и цифровыми активами.
NYSE "не планирует в ближайшее время запускать торговлю криптовалютами или NFT", заявили в компании в ответ на запрос Market Watch.
NYSE регулярно изучает новые продукты и в соответствии с этим принимает меры для защиты своей интеллектуальной собственности, сообщили в компании.