NYSE подала заявки на регистрацию патентов на ПО для торговли NFT и криптовалютами

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) подала в Агентство по патентам и товарным знакам США заявки на регистрацию товарных знаков на загружаемое программное обеспечение для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT), а также виртуальными и цифровыми активами.

NYSE "не планирует в ближайшее время запускать торговлю криптовалютами или NFT", заявили в компании в ответ на запрос Market Watch.

NYSE регулярно изучает новые продукты и в соответствии с этим принимает меры для защиты своей интеллектуальной собственности, сообщили в компании.