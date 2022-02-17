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Реконструированный ТЦ снесут в Южном Медведкове

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Здание торгового центра снесут в Южном Медведкове в Москве по решению суда, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестор реконструировал здание торгового центра в проезде Дежнева без оформления необходимой документации. По решению Арбитражного суда города Москвы торговый центр площадью почти 1,1 тысячи квадратных метров демонтируют", - сказали в департаменте.

Там пояснили, что реконструированное с нарушениями градостроительных норм здание угрожает жизням и здоровью москвичей.

В департаменте также напомнили, что правительство города ведет работу с объектами самовольного строительства. Самовольными могут быть признаны постройки, обладающие хотя бы одним из трех признаков: сооружение возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей, инвестор не оформил необходимые разрешения, либо при работах допущены существенные нарушения строительных норм и правил.

Только в 2021 году суды разных инстанций признали самостроями по искам департамента 350 объектов площадью порядка 320 тысяч квадратных метров, из них 45 строений площадью 58 тысяч квадратных метров на северо-востоке города.

Москва

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