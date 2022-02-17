Зампреды ЦБ Исаев, Габуния и Заботкин выдвинуты кандидатами в СД Банка России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 22 февраля планирует рассмотреть трех кандидатов в совет директоров ЦБ, предложены Филипп Габуния, Алексей Заботкин и Юрий Исаев, сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

"На следующей неделе будет очное заседание, информирую вас – 22 числа. Мы будем рассматривать три кандидатуры в совет директоров. Филиппа Георгиевича Габунию также приглашаем 22 для того, чтобы рассмотреть вас в качестве кандидата возможного в Совет директоров ЦБ", - сказал Аксаков в ходе заседания комитета в четверг.

"Большая ответственность, я буду готовиться", - сказал Габуния.

"Также предложена кандидатура Заботкина и Исаева Юрия Олеговича, был заместителем председателя Банка России", - сказал Аксаков.

В совет директоров Банка России входят председатель и 14 членов совета директоров, работающих на постоянной основе в ЦБ. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

В январе в ЦБ произошла серия кадровых перестановок, самая масштабная за период руководства Центробанком Эльвиры Набиуллиной. В частности, Банк России покинул зампред Дмитрий Скобелкин, а с 21 марта со своей должности уходит первый зампред Сергей Швецов. Оба являются членами совета директоров Банка России.

Габуния, возглавлявший департамент страхового рынка ЦБ, с 17 января был повышен до зампреда, а Исаев, много лет руководивший Агентством по страхованию вкладов (АСВ), сменил Скобелкина на посту зампреда.

Заботкин пришел в ЦБ из "ВТБ Капитала", в 2018-2020 годах возглавлял департамент денежно-кредитной политики Банка России, а с июня 2020 года был назначен зампредом ЦБ, отвечающим за разработку денежно-кредитной политики Банка России.