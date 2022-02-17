Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ 2021 года исполнен с профицитом 1 трлн 45,8 млрд рублей, следует из отчетности на сайте Федерального казначейства.

В 2020 году он был исполнен с дефицитом 4 трлн 294,2 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в 2021 году составили 48 трлн 118,4 млрд рублей, расходы - 47 трлн 72,6 млрд рублей.

Федеральный бюджет исполнен с профицитом 524,4 млрд рублей при доходах 25 трлн 286,4 млрд рублей и расходах 24 трлн 762 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году сложился на уровне 660,8 млрд рублей против дефицита 676,6 млрд рублей в 2020 году.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году составили 17 трлн 546,3 млрд рублей, расходы - 16 трлн 885,6 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с дефицитом 157,3 млрд рублей (доходы - 13 трлн 854,1 млрд рублей, расходы - 14 трлн 11,5 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 18 млрд рублей при доходах 2 трлн 829,3 млрд рублей и расходах 2 трлн 811,3 млрд рублей.