Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ 2021 года исполнен с профицитом 1 трлн 45,8 млрд рублей, следует из отчетности на сайте Федерального казначейства.

В 2020 году он был исполнен с дефицитом 4 трлн 294,2 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в 2021 году составили 48 трлн 118,4 млрд рублей, расходы - 47 трлн 72,6 млрд рублей.

Федеральный бюджет исполнен с профицитом 524,4 млрд рублей при доходах 25 трлн 286,4 млрд рублей и расходах 24 трлн 762 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году сложился на уровне 660,8 млрд рублей против дефицита 676,6 млрд рублей в 2020 году.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году составили 17 трлн 546,3 млрд рублей, расходы - 16 трлн 885,6 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с дефицитом 157,3 млрд рублей (доходы - 13 трлн 854,1 млрд рублей, расходы - 14 трлн 11,5 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 18 млрд рублей при доходах 2 трлн 829,3 млрд рублей и расходах 2 трлн 811,3 млрд рублей.

Федеральное казначейство

Новости

Рубль и акции отыграли часть потерь на новостях о возвращении войск РФ после учений

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Brent подешевела до $93,65 на сигнале о прогрессе в переговорах США и Ирана

В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });