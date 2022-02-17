Рынок акций РФ просел к 3550п по индексу МосБиржи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне новых признаков эскалации напряженности вокруг Украины и негативной динамики внешних фондовых площадок и нефти (Brent просела к $93,5 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 3550 пунктов.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3552,42 пункта (-2,6%), индекс РТС - 1474,94 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,9%.

Доллар США вырос до 75,86 руб./$1 (+0,61 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-4,9%), Сбербанка (-4,6% и -3,6% "префы"), "АЛРОСА" (-4,5%), UC Rusal (-4,5%), расписки TCS Group (-4,1%), "НОВАТЭКа" (-4%), "Аэрофлота" (-3,3%), "Роснефти" (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), ВТБ (-3,2%), "Магнита" (-3%), "Яндекса" (-3%), "ММК" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,6%), "МТС" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), расписки OZON (-2,2%), бумаги "Татнефти" (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,6%), "Норникеля" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,1% "префы"), "РусГидро" (-1,3%), "Северстали" (-1,1%).

Чистая прибыль ПАО "Газпром нефть" по РСБУ за 2021 год выросла в 2 раза – до 344,113 млрд рублей, сообщила компания. Выручка увеличилась в 1,7 раза - до 2,675 трлн млрд рублей, валовая прибыль - в 2,5 раза, до 390,650 млрд рублей, а прибыль до налогообложения - в 2,3 раза, до 363,692 млрд рублей.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,8%), Polymetal (+3,3%) на фоне роста золота в район $1900 за унцию.

Обострение ситуации в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. "Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", - сообщил он журналистам в четверг.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации после учений.

Между тем в НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг. "Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - добавил он.

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы не видим этого (отвода сил - ИФ). Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тыс., причем - даже в последние пару дней", - сказал Остин.

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, возвращение опасений относительно обострения геополитического фактора вынуждает инвесторов выходить из позиций в российских акциях. Коррекция в нефти является дополнительным поводом для продаж, как и негативный внешний фон.

По оценке старшего портфельного управляющего компании "Сбер Управление активами" Дмитрия Постоленко, рынок акций РФ в четверг прервал растущую динамику на фоне геополитических рисков, в ближайшее время ожидается сохранение повышенной волатильности, краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 3450-3700 пунктов, по индексу РТС - 1350-1600 пунктов.

Протокол январского заседания ФРС США подтвердил ожидания, что процентная ставка вскоре будет повышена и ФРС продолжит следить за уровнем инфляции. Основное беспокойство инвесторов связано с тем, что слишком резкое повышение ставки может повлиять на темпы восстановления экономики и еще больше дестабилизировать рынок. Нефть Brent остается выше $93 за баррель в ожидании прояснения геополитической ситуации. Кроме того, в фокусе участников рынка вопрос о заключении ядерной сделки с Ираном. Краткосрочный ориентир по нефти Brent – $92-95 за баррель.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрей Кочетков также полагает, что поводом для пессимизма служит непризнание со стороны США, Великобритании и НАТО того факта, что военные части Южного и Западного округов РФ начали возвращаться на места постоянно дислокации. Издание Politico перенесло дату "вторжения РФ на Украину" на время после 20 февраля, а на самом Донбассе, тем временем, вновь стреляют. То есть пресловутая геополитика не хочет отпускать российские активы на траекторию устойчивого роста.

Растут только Polymetal и "Полюс", что является традиционным ответом на рост геополитической напряжённости и повышение котировок драгоценного металла выше $1880 за тройскую унцию. Сектор нефти и газа просел вслед за нефтью, а также на фоне сохранения рисков для "Северного потока 2". В случае политического закрепления за американцами доли на европейском рынке "Газпром" и "НОВАТЭК" будут вынуждены забыть о расширении своих продаж, отмечает аналитик.

Новой волны тревожности из США по поводу Украины и планов РФ хватило европейским индексам для дня пессимизма. Под давлением оказались акции страховщиков, компаний сектора путешествий и гостеприимства. Также просел сектор энергетики на фоне дешевеющей нефти.

Нефть

Нефтяной рынок оказался под давлением перспектив возвращения на рынок иранской нефти. Накануне представитель Белого дома Нэд Прайс сообщил, что США находятся в середине финальной стадии переговоров по возвращению к условиям ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Представитель Франции также сообщил, что до заключения сделки могут оставаться считанные дни. Впрочем, сам Иран пока не торопится с победными заявлениями. Тем не менее, Южная Корея уже возобновила переговоры о возобновлении закупок нефти и разморозке средств исламской республики, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 вырос на 0,1%, DAX и FTSE просели на 0,2-0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,8%).

Нефтяной рынок в четверг также снижается на ожиданиях, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $93,53 за баррель (-1,4% и +1,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,43 за баррель (-1,3% и +1,7% в среду).

По данным агентства Bloomberg, Иран готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Ижстали" (-5%), акции "Мечела" (-4,6% и -3,8% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,1%), расписки VK (-4,1%), бумаги "Россетей" (-3,4%), ПАО "Инград" (-3,3%).

Лидерами роста выступили акции "Селигдара" (+6,3%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+6,1%), "префы" "Квадры" (+5,2%) и ПАО "Лензолото" (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 140,87 млрд рублей (из них 47,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,54 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,79 млрд рублей на акции "Яндекса").