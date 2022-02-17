Глава ФАС рассказал об отсутствии мирового соглашения по делу Apple

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ все еще рассматривает дело в отношении Apple Inc. о злоупотреблении на рынке приложений, и пока никакое мировое соглашение не обсуждается, сообщил глава регулятора Максим Шаскольский на брифинге.

"Там пока все ещё в стадии рассмотрения, и никакой речи пока о мировом соглашении не идёт", - заявил он, отвечая на вопрос, не стало ли присоединение к делу таких компаний, как "Яндекс" и "Интернет-видео", поводом для инициации мирового соглашения со стороны американской компании.

"Пока там идёт подготовительная работа. И на самом деле то, что я говорил, что мы смотрим на зарубежную практику - если вы посмотрите, эти нарушения во многих странах уже преследуются", - добавил он.

Разбирательство ФАС против Apple

Регулятор завел дело против Apple в конце октября прошлого года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Предупреждение необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

Помимо ФАС, дело рассматривается Арбитражным судом Москвы - американская компания подала иск против регулятора с целью признания ненормативных правовых актов недействительными. В ФАС поясняли, что Apple оспаривает предупреждение, которое было выдано регулятором в конце августа.

Следующее рассмотрение иска состоится 23 марта 2022 года, в качестве третьих лиц привлечены "Яндекс" и ассоциация "Интернет-видео".