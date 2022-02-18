Рынки акций Европы в четверг закрылись снижением

Трейдеры оценивали геополитическую ситуацию и протокол ФРС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением.

Инвесторы продолжили следить за изменением геополитической обстановки в Восточной Европе. Белый дом в среду заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе с Украиной на дополнительные 7 тыс. человек, пишет CNBC. В Вашингтоне также посчитали "фальшивыми" заявления Минобороны РФ о возвращении войск с учений на границе в места базирования.

Кроме того, инвесторы на мировых рынках анализировали опубликованный в среду вечером протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из документа.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,69% и составил 464,55 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,67%, британский FTSE 100 - на 0,87%, французский САС 40 - на 0,26%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,76% и 1,11% соответственно.

Котировки акций аэрокосмической корпорации Airbus SE опустились на 1,3%. Компания сократила квартальную выручку до 16,99 млрд евро с 19,75 млрд евро годом ранее. Падение выручки связано с сокращением поставок самолетов по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, а также уменьшением выручки подразделений по выпуску вертолетов (-10%) и аэрокосмического и оборонного оборудования (-6%), отмечается в пресс-релизе.

Британский банк Standard Chartered PLC (StanChart) получил доналоговую прибыль в четвертом квартале 2021 года и увеличил операционную на 4%. Акции банка подорожали на 1,7%.

Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, вернулся на прибыльный уровень в октябре-декабре и объявил о намерении возобновить выплату дивидендов в 2022 году. Бумаги банка выросли в цене на 3,2%.

Выручка и чистая прибыль французской холдинговой компании Kering SA, владеющей известными модными брендами, в 2021 году оказались существенно выше уровня допандемийного 2019 года благодаря сильным показателям бренда Gucci. Капитализация компании повысилась на 5%.

Французская телекоммуникационная компания Orange в четвертом квартале увеличила выручку до 11,15 млрд евро с 11,1 млрд евро годом ранее, но сократила EBITDA до 3,18 млрд евро с 3,2 млрд евро. Стоимость компании выросла на 0,55%.

Швейцарская Nestle S.A., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, по итогам 2021 года увеличила выручку на 3,3%, чистую прибыль - на 38,2%. Акции компании подорожали на 0,07%.

BNP Paribas SA, крупнейший по объему активов банк Франции, объявил о продаже частных банковских операций в Испании испанскому Banca March и сообщил, что продолжит оказывать услуги по управлению активами состоятельных клиентов в стране. Сумма сделки не разглашается, однако СМИ сообщают, что под управлением проданного бизнеса находятся активы, оцениваемые в 3,6 млрд евро. Бумаги банка подешевели на 1,2%.

Между тем продажи автомобилей в ЕС в январе продолжили падение четвертый месяц подряд из-за сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых компонентов, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). По данным ассоциации, число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) снизилось на 6% относительно января прошлого года - до 682,596 тыс. Это рекордно низкий для января показатель за все время ведения расчетов.

Котировки акций крупнейших европейских автопроизводителей Volkswagen AG и Stellantis N.V. снизились на 1,5% и 1,8% соответственно.