Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

На фоне заявлений о предстоящих переговорах по украинскому вопросу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно слабеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на ожиданиях урегулирования ситуации вокруг Украины.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,99 - 76,27 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 76,06 руб. (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,41 руб. (-16 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,44 коп. к уровню закрытия 17 февраля, до 80,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,73 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,92 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", фундаментальные для рубля факторы в очередной раз уступили место геополитическим новостям. Нацвалюта укрепляется к бивалютной корзине на фоне последних заявлений о предстоящих переговорах по украинскому вопросу. Предстоящая встреча глав госдепартамента США и МИД России дала очередную надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу в Европе, "чтобы урегулировать кризис без конфликта". Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ. Впоследствии представитель госдепа США Нед Прайс сообщил, что Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ в даты, предложенные российской стороной. "Российская сторона ответила, предложив даты для встречи на конец следующей недели, которые мы принимаем", - говорится в сообщении Прайса.

Цены на нефть продолжают снижаться с учетом того, что США и Иран смогут вскоре заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,4 за баррель, что на 0,61 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,04 за баррель, что на 0,78% ниже закрытия рынка 17 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют отрицательную динамику: китайский CSI300 снизился на 0,30%, японский Nikkei 225 опустился на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,69%.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, причем для индекса Dow Jones падение стало максимальным с начала года. Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики, если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола.

Также в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 23 тыс. - до 248 тыс. человек. Значение показателя стало максимальным за четыре недели.