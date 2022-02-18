Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,1% на фоне локального геополитического затишья

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным коррекционным повышением цен blue chips, отыгрывая локальное геополитическое затишье вокруг России; при этом рост сдерживается в целом нестабильной конъюнктурой мировых рынков, в том числе развернувшимися вниз ценами на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3549,49 пункта (+1,09%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,6%.

Подорожали акции "Русала" (+3,6%), "Роснефти" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), Polymetal (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Полюса" (+1,4%), Сбербанка (+1,3%, "префы" выросли в цене также на 1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "Интер РАО" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), расписки TCS Group Holding (+0,7%) и OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,2%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76,06 руб./$1 (-0,22 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 18 февраля, является следствием, прежде всего, отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику за прошедшую ночь, что стимулировало инвесторов к покупкам заметно подешевевших накануне бумаг. При этом сдерживающие влияние на инвесторов оказывает в целом нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе развернувшиеся вниз в рамках коррекции цены на нефть. Аналитики обращают внимание, что ситуация на рынке остается волатильной, подверженной сильному влиянию новостей на геополитическую тематику, поэтому динамика фондовых индексов в ходе торгов может резко измениться в ту или иную сторону в зависимости от тональности поступающих сообщений.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, причем для индекса Dow Jones падение стало максимальным с начала года. Украинские власти в четверг сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный накануне ночью протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола. Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, однако многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом. "Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться так, как ожидается, то для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики", - отмечается в протоколе.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют в основном негативную динамику. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,33%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,5%, китайский CSI 300 - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,46%, южнокорейский Kospi - на 0,1%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,74% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 18 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу умеренно снижаются, продолжая движение предыдущего дня. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,4 за баррель, что на 0,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,04 за баррель, снизившись на 0,78% по отношению к закрытию 17 февраля.