Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить 109,81 руб. на акцию за IV квартал

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию, сообщила компания.

Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 31 мая. Собрание акционеров назначено на 20 мая.

За III квартал дивиденды составили 85,93 руб. на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 22,97% акций.

Итоги IV квартала

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,497 млрд, падение на 13%).

Выручка компании увеличилась на 2%, до $3,267 млрд, при среднем прогнозе в $3,281 млрд (повышение на 2,3%).

Производство стали компании возросло в прошлом квартале на 5%, до 3,032 млн тонн. Продажи стальной продукции группы повысились на 15% и составили 3,098 млн тонн.

Капзатраты в 2021 году составили $1,157 млрд.

"Северсталь" повысила ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд (-13% к 2020 году).