Экспортная пошлина на пшеницу из РФ снижается шестую неделю подряд

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 23 февраля понизится до $91 с $92,8 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Снижение продолжается шестую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до $73,3 с $74,1 за тонну, на кукурузу - до $52,2 с $52,7 за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 1 марта.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $330,1 за тонну ($332,7 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $289,8 ($290,9), на кукурузу - $259,6 ($260,3) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.