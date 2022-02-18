РЖД оказались миноритарием "Т Плюс"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" передало дочернему АО "РЖД Управление активами" миноритарные доли в ряде компаний, включая ПАО "Т Плюс".

По данным "РЖД Управление активами", 20 января 2022 года она стала владельцем 6 млн 614 тыс. 90 акций "Т Плюс" (0,015% от уставного капитала).

"Т Плюс" – частная компания, сформирована в результате консолидации на базе ТГК-7 генкомпаний, подконтрольных "Ренове" Виктора Вексельберга (ТГК-9, ТГК-5, ТГК-6). В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Всего РЖД передали "дочке" акций 21 компании, среди которых 0,9% телекоммуникационной компании "Раском" и 0,2% АО "Ульяновскэнерго".

АО "РЖД Управление активами" создано в 2003 году (до 2020 года называлось ОАО "КРП-Инвест") для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. 100% - 1 акция находится в собственности РЖД.