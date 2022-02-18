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Штат Twitter за год вырос на 36%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Штат американской Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в 2021 году вырос на 36,4%, это рекордный показатель за восемь лет с момента получения публичного статуса, сообщает MarketWatch со ссылкой на годовой отчет компании.

За 2021 год Twitter наняла 2 тыс. постоянных сотрудников, ее штат увеличился до 7,5 тыс. человек. Прирост численности персонала был даже большим, чем в 2014 году, первом полном году после выхода компании на биржу в ноябре 2013-го. Тогда ее штат увеличился на 34,1%, до 3,6 тыс. человек.

Прирост численности персонала за 2020 год составил 12,2%, за 2019-й - 25%, за 2018-й - 16,3%.

По итогам торгов в среду акции Twitter подешевели на 2,24%, за три месяца - на 28,6% и за год - на 49,7%. Для сравнения: фондовый индекс Standard & Poor's 500 за три месяца снизился на 5,8%, но вырос за последний год на 12,4%.

Twitter

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