Fix Price оказался крупнейшим продавцом канцелярских товаров в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price оказался крупнейшим продавцом канцелярских принадлежностей в РФ, опередив "Детский мир" и сети гипермаркетов, следует из данных исследования компании "Ромир": по итогам 2021 года Fix Price занял первое место среди ритейлеров по продажам канцелярских товаров с долей 10,1% по сравнению с 8,5% в "допандемийном" 2019 году и 9,2% в 2020 году.

Оборот канцелярских товаров в Fix Price в прошлом году вырос на 45% по сравнению с 2019 и на 20% по сравнению с 2020 годом, до 11,7 млрд рублей, сообщила компания. Драйверами продаж стали низкие цены на "товары-расходники" с высокой оборачиваемостью (тетради, клей, пластилин, гуашь), которые пользовались повышенным спросом на фоне растущего стремления россиян сэкономить, увеличение числа брендов и линейки товаров, а также новые потребительские тренды, связанные с пандемией, отметил ритейлер. На долю канцелярских товаров приходится около 5% оборота Fix Price.

По данным исследовательского холдинга "Ромир", роль традиционной торговли в категории канцелярских товаров постепенно сокращается: если в 2019 году доля этого канала составляла 58,3% в денежном выражении, то в 2021 году она снизилась до 55,2%. Сдвиг в структуре продаж произошел на фоне нестабильной экономической ситуации, отмечают аналитики.

"Мы видим, что пандемия существенным образом сказалась на потребительских привычках и паттернах покупательского поведения: произошла трансформация образа жизни, ценностей и, как следствие, изменилось восприятие покупателем розничных магазинов", - сказала директор по работе с клиентами "Ромира" Анастасия Сидорина (ее слова приводятся в сообщении компании). В свою очередь ритейлеры вынуждены искать возможность удерживать ценовое лидерство на фоне растущей инфляции.

После Fix Price крупнейшими продавцами канцелярских товаров среди ритейлеров стали "Лента" (доля 4% в 2021 году), "Детский мир" (2,9%) и "Ашан" (2,9%). За ними следуют "Леруа Мерлен" (2,5%), Wildberries (2%) и Ozon (1,6%).

По данным "Ромира", продажи канцелярских принадлежностей в прошлом году выросли на 23,7% в денежном выражении.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла более 4,9 тыс. магазинов. Выручка компании в 2021 году выросла на 21,3%, до 230,5 млрд рублей.