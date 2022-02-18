Moody's заявило об относительно низких рисках для рейтингов СНГ из-за геополитики

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Присутствие российских войск и техники вдоль границы с Украиной создает риск того, что напряженность может привести к дальнейшему конфликту между двумя странами и наложению западных санкций на Россию, отмечается в сообщении международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Хотя это не наш базовый сценарий, но это может повлиять на СНГ по целому ряду каналов, учитывая экономические, финансовые и энергетические связи с Россией, а также их в целом слабые ликвидность и внешние позиции", - говорится в отчете.

Среди рейтингуемых агентством стран региона больше всех уязвимы Белоруссия (рейтинг "B3", прогноз - "негативный"), Киргизия ("B3", прогноз - "стабильный"), Таджикистан ("B3", прогноз - "стабильный"), Молдавия ("B3", прогноз - "стабильный") и Армения ("Ba3", прогноз - "стабильный").

Однако рейтинги уже учитывают данные факторы уязвимости. В связи с этим давление на рейтинги усилится, вероятно, только в том случае, "если жесткие санкции приведут к существенному замедлению российской экономики или повлекут серьезные перебои в поставках энергоносителей, что маловероятно даже в случае эскалации напряженности", отмечают аналитики агентства.

Россия имеет рейтинг "Baa3" по шкале Moody's, Украина – "В3". В обоих случаях прогноз рейтингов "стабильный".