Юг РФ начал сев ранних яровых культур

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сев ранних яровых культур – гороха, ярового ячменя, овса и проса – начат в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

"В связи с благоприятными погодными условиями сельхозпроизводители края приступили к севу ранних яровых культур. Сев уже начали в Буденновском, Курском, Петровском и Степновском округах", - говорится в сообщении.

Общая площадь сельхозугодий, выделенных в этом году под яровые культуры, составит около 900 тыс. гектаров. В общей сложности уже засеяно 0,4% от плана.

Как сообщалось, в 2020 и 2021 годах на Ставрополье сев яровых начинали на месяц раньше привычного срока – в конце февраля, а не в конце марта.

По данным регионального Минсельхоза, в Ставропольском крае взошло 100% посевов озимых культур, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 98% посевов.