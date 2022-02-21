"Лаборатория Касперского" увеличила долю в разработчике ПО "МойОфис" до 61,5%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" увеличила долю в российском разработчике офисного софта "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик линейки офисного ПО "МойОфис") до 61,5% с 47%, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Сделка не отразится на операционной деятельности "МойОфис" - компания продолжит работу в прежних сегментах рынка в соответствии с долгосрочной стратегией развития", - прокомментировал увеличение доли "Лаборатории Касперского" председатель совета директоров "МойОфис" Андрей Чеглаков.

Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что часть своих долей в НОТ продали основатели компании - гендиректор "МойОфис" Дмитрий Комиссаров и Чеглаков. Соответственно их доли в компании сократились до 5% и 20%.

Сумму сделки ее участники не раскрывают.

"Новые облачные технологии" зарегистрированы в 2013 году, компания является разработчиком пакета офисного ПО "МойОфис", почтового клиента "МойОфис Почта", облачного решения для совместной работы с документами "МойОфис Частное облако" и ряда других продуктов. Кроме того, в конце прошлого года она запустила почтовую систему для крупных корпоративных заказчиков Mailion, в разработку которой инвестировала 429 млн рублей.

Продукты "МойОфис" внесены в единый реестр отечественного софта и сертифицированы ФСТЭК и Министерством обороны на соответствие требованиям по информационной безопасности. Компания позиционирует свои решения, прежде всего, как решения для корпоративных заказчиков.

Из бухгалтерской отчетности следует, что в 2020 году выручка НОТ сократилась до 460 млн рублей с 773 млн рублей в 2019 году. При этом чистый убыток увеличился до 1,4 млрд рублей с 300 млн рублей годом ранее.

По данным НОТ, в прошлом году выручка удвоилась (бухгалтерская отчетность компании за 2021 год еще не опубликована), количество клиентов превысило 2400 организаций.

"Лаборатория Касперского" вошла в капитал НОТ в 2019 году, получив 29,5%, а в 2020 году нарастила долю до 47%.

В апреле 2021 года гендиректор ЛК Евгений Касперский говорил "Интерфаксу", что антивирусная компания может рассмотреть возможность нарастить долю в НОТ при условии, если в 2021 году та не выйдет на самоокупаемость (такую вероятность он оценивал в 50/50).