Квартальная чистая прибыль "Ленты" по МСФО сократилась на 30,5%

Годовая прибыль ритейлера снизилась на 21,8%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2021 года чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО (IAS 17) сократилась на 30,5% в годовом измерении и составила 4,102 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA вырос на 22,2%, до 11,414 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 7,5% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась на 21,2%, до 33,497 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,7% с 22,3%.

Выручка возросла на 18,6%, до 147,316 млрд рублей.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли на 21,8%, до 28,302 млрд рублей, как процент от выручки расходы повысились до 19,2% с 18,7% на фоне роста затрат на персонал (до 7,4% с 7%), амортизацию (до 3,1% с 3%) и аренду (до 1,9% с 1,4%).

По итогам 2021 года чистая прибыль "Ленты" снизилась на 21,8%, до 13,646 млрд рублей. EBITDA сократилась на 0,2%, до 39,242 млрд рублей, на фоне "значительных инвестиций в реализацию стратегии роста" и как следствие повышение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (до 19,2% от выручки с 18,3%), отметила компания. Рост расходов был в основном обусловлен повышением расходов на персонал и аренду в процентах от выручки, а также увеличившимися расходами на функционирование магазинов и на доставку онлайн-заказов.

Рентабельность EBITDA "Ленты" по итогам 2021 года составила 8,1% (8,8% годом ранее), оставаясь на ведущем в отрасли уровне, что соответствует прогнозу (выше 8%), отметил ритейлер. "Невзирая на активное расширение сети магазинов малых форматов, два приобретения других сетей и быстрый рост нашего онлайн-бизнеса, нам удалось продемонстрировать маржу EBITDA на ведущем в отрасли уровне свыше 8,0% в 2021 году", - сказал через пресс-службу гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

Валовая прибыль "Ленты" в прошлом году выросла на 9,5%, до 111,107 млрд рублей, валовая маржа составила 23% против 22,8% годом ранее. Рост маржи был обусловлен повышением маржинальности промо-акций в результате пересмотра промо-кампаний, усилению централизации и положительной динамике запасов на складах. При этом рост был незначительно сдержан увеличением расходов на кэшбек в связи с перезапуском программы лояльности. Несмотря на консолидацию сетей Billa и "Семья", а также рост доли новых магазинов на этапе выхода на целевые параметры, товарные потери в процентах от выручки сократились на 4 б.п. год к году.

Выручка "Ленты" по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,641 млрд рублей.

В 2021 году, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 33,6 млрд рублей, увеличившись на 23,4%, что отражает рост бизнеса и стабильную рентабельность. Положительное изменение оборотного капитала размере 2,1 млрд рублей за 2021 год (по сравнению с отрицательным значением в 2,4 млрд рублей в 2020 году) было в основном связано с более высокими торговой и прочей кредиторской задолженностью и чистой прочей кредиторской задолженностью по налогам. Свободный денежный поток за 2021 год составил 2,8 млрд рублей, что на 17 млрд рублей ниже, чем в 2020 году.

Общий долг "Ленты" увеличился на 12%, до 88,4 млрд рублей. Чистый долг снизился на 3,6%, до 55,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х по сравнению с 1,5х на конец 2020 года.

В 2022 году "Лента" планирует открыть не менее 200 магазинов, что отражает решение сосредоточиться на расширении в малых форматах.

На капитальные затраты планируется направить до 5% от выручки. Инвестиции будут в основном направлены на органическое расширение сети и необходимой инфраструктуре для поддержки развития малых форматов. Капитальные расходы в 2022 году также будут включать инвестиции в проекты в области информационных технологий и цифровизации, расходы на ремонт и техническое обслуживание.

"Лента" - четвертый по выручке ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в России. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов.