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Fix Price отметил рост доли покупателей-мужчин за последние десять лет

За пять лет у ритейлера в три раза выросла доля покупателей с доходом выше 40 тысяч рублей на человека

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в России сетью магазинов фиксированных цен, отметил рост числа покупателей-мужчин за последние 10 лет и увеличение покупателей с более высокими доходами.

Как показало исследование Vector Market Research, проведенное для Fix Price, доля покупателей-мужчин в 2021 году составила 32%, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2011 году (26%).

В зависимости от пола несколько отличается и выбор покупок, отмечается в сообщении ритейлера со ссылкой на исследование. Так, у мужчин в топ-категорий товаров вошли продукты питания (68% мужчин ответили, что покупают их периодически), бытовая химия (64%), предметы и средства личной гигиены (59%). Категории, которые пользуются наибольшим спросом у покупательниц, - бытовая химия (79%), товары для уборки (73%) и предметы и средства личной гигиены (70%).

Кроме того, за последние пять лет изменился состав покупателей сети с точки зрения дохода.

Половина посетителей сети Fix Price в России - 51% - в 2021 году сообщили, что доход на одного члена их семьи составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, 30% имеют доход до 20 тыс. рублей, еще 18% живут с доходом выше 40 тыс. рублей в месяц на человека. При этом за пять лет наиболее существенно - в три раза - выросла доля покупателей с доходом свыше 40 тыс. рублей в месяц на человека (6% в 2016-м), а доля покупателей с доходом ниже 20 тыс. рублей снизилась почти в два раза (с 54%).

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла более 4,9 тыс. магазинов. Выручка компании в 2021 году выросла на 21,3%, до 230,5 млрд рублей.

Fix Price Vector Market Research

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