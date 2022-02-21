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Мосбиржа 23 февраля и 7-8 марта проведет торги за исключением ряда инструментов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа в дни государственных праздников 23 февраля и 8 марта будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) за исключением ряда инструментов, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

Торги на фондовом и денежном рынках в эти даты будут проводиться только иностранными акциями (с постфиксом -RM), на срочном рынке - всеми инструментами, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов - всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight), на рынке СПФИ - всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

Постановлением правительства РФ в 2022 году перенесен день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта, и таким образом выходными стали дни с 6 по 8 марта.

На Московской бирже 5 и 7 марта торги проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight).

Однако 5 марта не проводятся торги и расчеты по иностранными акциям (с постфиксом -RM) за исключением сделок РЕПО и РПС с расчетами в рублях.

Для всех ценных бумаг, торги которыми 23 февраля и 8 марта не проводятся, будут рассчитаны и раскрыты все стандартные показатели, в том числе цена закрытия, признаваемая котировка, рыночные цены, в соответствии с действующими методиками.

Московская биржа

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