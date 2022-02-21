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Master Delivery привлекла $6 млн на развитие доставки на зарубежных рынках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания Master Delivery, которая развивает сервис "гиперлокальной" доставки "Прямиком", закрыла инвестиционный раунд на $6 млн.

Среди инвесторов - Yum! Brands Inc. (владелец брендов KFC, Taco Bell, Pizza Hut), бизнесмен Алексей Романов, основатель финтех-проекта "Совесть" Олег Ряженов-Симс, бывший глава "Связного" Денис Людковский, ресторатор и совладелец медиа-агентства MGCom Дмитрий Горелик, топ-менеджер Альфа-банка Майкл Тач, генеральный директор Master Delivery Игорь Шиянов и венчурное подразделение Boston Consulting Group.

Средства пойдут на развитие на зарубежных рынках и дальнейшее масштабирование в России, говорится в сообщении компании.

В планах Master Delivery на 2022 год - расширить присутствие на пяти рынках в Европе (в Германии, Испании, Италии, Франции и Нидерландах), а также начать экспансию в США.

Master Delivery развивает платформу для управления доставкой на "последней миле" под брендом "Прямиком". Стартап предоставляет продавцам услугу доставки "под ключ", специализируясь на разработке программного обеспечения, а доставочные операции передавая своим франчайзи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на конец 2021 года, основными владельцами ООО "Мастер Деливери" были ООО "Ям Ресторантс Раша" (структура Yum! Brands, около 28% долей), Романов (28%), ООО "Миг", бенефициаром которого является Ряженов-Симс (28%), структура BCG Digital Ventures (5,4%). Доли остальных владельцев не превышали 5%.

Как сообщалось, в течение 2021 года компания привлекла дополнительный раунд финансирования в размере $3 млн от ряда существующих акционеров

В 2021 году оборот Master Delivery составил 4,9 млрд рублей. Сервис представлен более чем в 130 городах России и за рубежом, ежедневно платформа обрабатывает почти 20 тыс. заказов. Master Delivery начала работу с сегмента доставки еды из ресторанов, а затем вышла на рынок e-grocery. В числе партнеров - сеть KFC, остальных компания не называла.

Master Delivery

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