Российский рынок DIY-ритейла показал рекордный рост на фоне взлета цен. Обзор

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Значительное повышение цен на строительные материалы привело к рекордной динамике российского рынка DIY. В 2022 году рост цен замедлится, ожидают аналитики и участники рынка.

Рекорд на фоне взлета цен

"По итогам 2021 года в сегменте DIY будет установлен рекорд по темпам роста, по крайней мере, за последнее десятилетие. Если ранее для этого рынка была характерна динамика до 10%, то по итогам прошлого года, по нашим предварительным оценкам, рынок может вырасти на 18-20%. Это очень высокие темпы роста, и это, безусловно, является позитивом для рынка", - сказал "Интерфаксу" гендиректор INFOLine Иван Федяков.

В 2020 году объем рынка строительно-отделочных материалов, по оценкам INFOLine, составил 4,2 трлн рублей, из которых более 45% пришлось на потребление строительными компаниями. Рынок DIY в денежном выражении в 2020 году остался на уровне 2019 года.

В конце 2020 года в РФ начался стремительный рост цен на строительные материалы, который был обусловлен экономическими последствиями пандемии. В 2021 году на фоне роста жилищного строительства и льготной ипотеки, девальвации рубля и подорожания сырья цены на некоторые позиции стройматериалов выросли в 2-2,5 раза, сильнее всего подорожали арматура, плиты ОСП, обрезная доска, товарный бетон, металлы, отмечает INFOLine.

Влияние роста цен на показатели DIY-ритейлеров неоднозначно, считают аналитики. "С одной стороны, грех жаловаться - на фоне роста цен у ритейлеров прирастает выручка. Динамика рынка, по нашим оценкам, будет рекордной. Но в то же время существенная часть этого роста обеспечена повышением цен, и многие ритейлеры не приросли с точки зрения физического объема продаж. И это формирует определенные риски в будущем. Безусловно, потребители не могут не реагировать на рост цен, и если он продолжился бы так же динамично, то мы могли бы получить определенное охлаждение рынка, спад потребительской активности. Но в силу пандемии, изменения отношения к жилью, бума на рынке недвижимости и стремления потребителей улучшать свои жилищные условия этого не произошло, даже несмотря на серьезное повышение цен в прошлом году", - сказал Федяков.

В Leroy Merlin в РФ также зафиксировали значительный рост закупочных цен с августа 2020 года. До конца 2020 года рост цен на некоторые категории продукции составлял до 45-60%. В 2021 году отрицательная для покупателей динамика продолжилась, и в I квартале цены достигли исторических максимумов, взлетев на 360% на некоторые виды стройматериалов.

Причинами повышения цен ритейлер называет рост спроса, перерывы в работе российских заводов и остановки заводов в Европе и США, которые наряду с курсовыми колебаниями спровоцировали рост экспорта древесины из РФ. При этом "вклад" подорожавшего сырья в рост цен на стройматериалы оценивается в 30-40%, в остальном динамика была обусловлена "рыночной ситуацией", которой воспользовались производители, считают в компании.

Рост цен на рынке DIY отмечает и ритейлер Hoff (управляет сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома). "ДСП в прошлом году подорожала более чем на 60%, что главным образом было обусловлено ростом цен на сырье для ее производителей, а также большим дефицитом материалов и повышением логистических затрат. Подорожали и другие стройматериалы. Цены на мебель в прошлом году в среднем выросли примерно на 15-20%", - сказал "Интерфаксу" коммерческий директор сети Максим Генке. При этом компания старается максимально сдерживать рост цен для конечных потребителей за счет своей маржи, подчеркнул он.

По данным специализированного онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.ру", российские предприятия в декабре увеличили закупки стройматериалов в два раза. В B2B-сегменте спрос на отделочные материалы вырос на 590%, на строительное оборудование - на 133%, а на строительные материалы - на 110%. Интенсивный рост спроса на эту продукцию эксперты связывают с темпами строительства жилья в России. "В 2021 году в стране построили на треть больше жилой недвижимости, чем в прошлые годы. Объем введенных в эксплуатацию квадратных метров называют рекордным. На рост спроса также повлияли колебания цен на строительном рынке. В условиях неоднозначных прогнозов потребители приобретают такие товары сейчас и не ждут, когда цены снова вырастут", - сказал руководитель пресс-службы компании Сергей Денисенко.

Спрос сохраняется

Потребители и сейчас готовы вкладываться в покупку стройматериалов, отделочных материалов, потому что их образ жизни за последние два года изменился, и многие поменяли Турцию и Египет на дачу, коттедж или улучшение условий проживания в городе, считает Федяков из INFOLine.

По его словам, производство стройматериалов и товаров для ремонта в 2020-2021 годах не успевало за ростом спроса. "Даже более того, по ряду позиций мы умудрились производство снизить. Поэтому неудивительно, что нарушение баланса спроса и предложения привело к взлету цен. И во многом он был связан не с попыткой спекулировать на спросе, а с тем, что спрос опережал предложение, и на рынке возник дисбаланс", - отметил эксперт.

В сегменте материалов и изделий из древесины росту предложения на рынке РФ будет способствовать запрет на экспорт необработанного леса, считает глава INFOLine. Но к обратному дисбалансу на рынке и профициту предложения это не приведет - с учетом начавшегося бурного роста ИЖС. "Сейчас дерево как материал строительства индивидуальных домов не используется и на 20%. Например, в США из дерева строится чуть ли не половина индивидуального жилья, та сама "одноэтажная Америка" - деревянная. До недавнего времени сегмент ИЖС в России развивался стихийно, и прекрасно рос без ипотеки. Сейчас на него всерьез смотрят банки, они уже начинают выдавать ипотечные кредиты на строительство загородных домов. Это серьезно подогреет рынок, строительство будет идти гораздо более активно. Строительством коттеджных поселков заинтересовались и крупные девелоперы, например, ПИК", - отметил Федяков.

Рост цен ниже

Такого бурного роста цен, как в прошлом году, в 2022 году эксперты не ждут. В 2021 году даже по официальным данным Росстата рост цен на строительные материалы составил почти 25% - "это очень высокие темпы роста, и это, конечно, негативно сказывается на объеме потребления", сказал Федяков. "Повторения этой ситуации, на наш взгляд, не будет, все-таки в 2021 году мы получили идеальный шторм, где с одной стороны были применены различные рыночные и нерыночные инструменты стимулирования спроса, что разогрело рынок с точки зрения потребления. С другой стороны, компании столкнулись с производственными проблемами, которые не смогли оперативно решить, что приводило в лучшем случае к стагнации производства, а в худшем - к его снижению. В этом году этих проблем будет уже значительно меньше, многие компании успели адаптироваться к текущим реалиям, и хочется верить, что жестких локдаунов уже не будет", - отметил он.

"Поэтому, по нашим оценкам, рост цен будет значительно ниже, чем в 2021 году, но он сохранится, и ни о каком снижении цен сейчас даже речи быть не может. Первая причина - сохраняется спрос, даже несмотря на рост цен в прошлом году. Потребители по-прежнему хотят улучшать жилищные условия, многие в прошлом году купили квартиры, которые сейчас будут ремонтировать, отделывать. Спрос на загородные дома остается на очень высоком уровне, участков для строительства не хватает. Так что спрос в DIY-ритейле будет как минимум на уровне прошлого года", - прогнозирует эксперт.

Появился и новый фактор - это структурная инфляция, рост ключевой ставки. Ставка на текущем уровне в 9,5% означает рост стоимости коммерческих кредитов до 20%, который отразится на себестоимости производства. А производство стройматериалов - это очень зависимый от кредитования сектор экономики, потому что всегда нужно закупать сырье, всегда нужны оборотное средство, сказал глава INFOLine. Эта та отрасль, которая в полной мере испытает на себе рост ключевой ставки, считает он.

"Кроме того, те изменения, которые происходят в России, идут и во всем мире: везде люди стали проводить дома больше времени, больше внимания уделять ремонту и строительству. Раньше в Европе был профицит стройматериалов и товаров для ремонта, а сейчас местные производители не могут удовлетворить возросший спрос, и поставки в Россию сократились. По отдельным позициям сейчас очередь на несколько месяцев, а некоторые позиции вообще временно не будут поставляться в Россию", - сказал Федяков.

"Поэтому мы не ждем снижения цен, но и такого роста, как в 2021 году, не будет. На каком уровне сохранится рост? Сейчас можно говорить о диапазоне 10-15%, но это очень предварительная оценка", - добавил он.

Как отметили в Leroy Merlin, за пандемию и период острейшего дефицита производители "разогрели" свои мощности до максимума. Спрос был высок: выезд из страны закрыт, "удаленка" и лето на дачах - у многих появилось время доделать домашние проекты и обустроить жилища. Те, кто не успел завершить строительство или ремонт, отложили свои планы в ожидании благоприятных цен. Но если в течение весны-лета отпускные цены не снизятся, продажи расти не будут, считают в компании.

Факторы снижающегося спроса, а также восстановления производства в Европе уже замедлили рост цен, и осенью 2021 года они прибавляли 3-5% в месяц вместо 20-35% в I квартале.

В 2022 году Leroy Merlin ожидает снижения цен на стройматериалы или замедления темпа их роста.

По мнению ритейлера, заметна стабилизация цен на некоторые категории товаров (металл, пропилен, отдельные древесно-плитные материалы), цены на некоторые товары уже пошли вниз в конце прошлого года. Европа стала снимать ограничения, заводы заработали, рынок насыщается товарами, но платежеспособность населения заметно снизилась по причине различных экономических проблем. Потребление, соответственно, также стало более сдержанным. В результате на рынке постепенно формируется излишний объем сырья, который нужно будет реализовать. Кроме того, туристическая сфера "ожила", и многие граждане предпочитают тратить деньги не на ремонт, а на отдых.

Сдерживающими факторами роста цен должны также стать ввод новых производственных мощностей в России, а также ограничения на экспорт необработанной древесины. "Законодательство в сфере ЛПК, вводящее заградительные пошлины и запреты, тоже должно помочь приостановить "утечку сырья" и ценовое ралли", - полагают в компании.

На замедление роста цен рассчитывает и Hoff. "Надеемся, что в этом году такого заметного роста цен не будет, поскольку цены на сырье уже находятся на очень высоком уровне. Но исключать ничего нельзя - с учетом инфляции, которая по-прежнему высока", - сказал коммерческий директор компании.

По данным INFOLine и СТД "Петрович", в конце прошлого года стоимость строительства индивидуальных домов впервые с начала пандемии стабилизировалась. Так, затраты на строительно-отделочные материалы для возведения типового двухэтажного дома из газобетона площадью 90 кв. м в Санкт-Петербурге в IV квартале по сравнению с III кварталом увеличились на 0,4%, до 3,85 млн рублей, в Москве - снизились на 0,7% до 4,11 млн рублей. Стоимость строительства каркасного дома в Петербурге и Ленобласти сократилась на 1,9%, до 3,42 млн рублей, в Москве - на 0,8%, до 3,48 млн рублей. Подобная динамика не наблюдалась давно, отметил директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин. "Интерес к ИЖС, спровоцированный пандемией, не снизится, поэтому мы и дальше будем наблюдать движение людей к своему частному дому", - считает он.

Ожидания на 2022 год

В 2022 году рост рынка DIY-ритейла продолжится - не только в деньгах за счет инфляции, но и за счет физического роста объема продаж, полагают в INFOLine. "Сейчас на рынке строительства сформировалась неплохая ситуация, девелоперы чувствуют себя очень комфортно, цены на недвижимость очень серьезно подросли. Мы рассчитываем, что активность на рынке многоквартирного жилья сохранится и будет достаточно высокой. Мы видим огромный потенциал в сфере ИЖС. Сектор строительства будет расти - и это означает рост потребления стройматериалов", - сказал Федяков.

Но есть и факторы, которые вызывают беспокойство и могут привести к стагнации рынка. Это риски, связанные с пандемией, например, закрытие магазинов - многие сети потеряли существенный объем продаж во время локдаунов. Еще один риск - возможное снижение доходов населения на фоне резкого витка инфляции, перечислил эксперт.