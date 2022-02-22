Худайнатов передал бывшим совладельцам "Коулстара" угольный разрез в Хакасии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Угольная компания "Разрез Майрыхский", работающая на двух участках Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии, сменило собственников, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания перешла от угольного холдинга "Коулстар", подконтрольного главе "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарду Худайнатову, к его бывшим совладельцам - Александру Бородаеву и Борис Варшавскому. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 21 февраля. Бородаев и Варшавский стали собственниками "Разреза Майрыхского" на паритетных началах.

В конце 2017 года угольная компания вошла в холдинг "Коулстар", который создали Худайнатов, бывший владелец "Руды Хакасии" Александр Бородаев и экс-министр природных ресурсов и экологии Хакасии Борис Варшавский. Тогда Худайнатову принадлежало 75,1% "Коулстара", двум другим совладельцам - по 12,45%.

В конце декабря 2021 года Худайнатов консолидировал 100% "Коулстара" (соответствующие изменения произошли 28 декабря). На тот момент Худайнатову по-прежнему принадлежало 75,1% "Коулстара", 24,9% владел гендиректор компании Варшавский.

Сейчас "Коулстар" возглавляет Худайнатов. Бизнесмен владеет напрямую 99,9% угольного холдинга, а небольшую долю в 0,01% перевел подконтрольному ООО "ННК-Развитие".

"Угольная компания "Разрез Майрыхский" имеет лицензию на разведку и добычу каменного угля в границах участков "Майрыхский" и "Бейский-Западный" крупнейшего в РФ Бейского каменноугольного месторождения.

Промышленные запасы рядового угля в технических границах лицензионных участков - 1,36 млрд тонн. Объем производства действующего разреза Майрыхский составляет 4-5 млн тонн угля в год, говорится на сайте угольной компании. С вводом в эксплуатацию нового участка Бейский-Западный к 2024 году компания планирует достичь объема производства 15 млн тонн.